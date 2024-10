De Laurentiis: “Conte tra i top cinque allenatori al mondo. Sul rinnovo di Kvara dico questo”

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: “Conte non ha bisogno di venire a Napoli per far sapere chi è: tutti l’abbiamo sempre considerato uno dei migliori cinque allenatori al mondo. lo già l’ho detto: per scaramanzia non bisogna parlare, lasciatelo lavorare silenziosamente. La concentrazione è importante, non bisogna distrarsi”.

Su Kvara: “Se Kvaratskhelia non rinnova? I giocatori che abbiamo staranno a Napoli fintanto che noi vorremo: quando considereremo la loro avventura terminata, non ci siamo mai fatti problemi, abbiamo sempre rispettato quello che vuole fare un calciatore e lui deve rispettare i nostri investimenti. Abbiamo già avuto altri casi precedenti”.