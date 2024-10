L’edizione odierna di Cronache di Napoli dedica agli azzurri il taglio centrale. “Il Napoli va a Empoli per tentare la fuga. Kvara, nuovo sprint per firmare il rinnovo”, si legge nel titolo principale. Alle 12.30 inizierà il match del Castellani, valido per l’ottava giornata di Serie A. Infine il catenaccio: “Il doppio ex Valdifiori: ‘In Toscana è dura’. Il Milan e la Juventus continuano la marcia”.