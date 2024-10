Gazzetta – Rinnovo Kvara, il georgiano chiede 8 milioni! La reazione del Napoli

Dal 2022 il Napoli ha imposto un tetto ingaggio massimo e oltre quella cifra non ha intenzione di andare. Oggi, il calciatore più pagato della rosa risulterebbe Romelu Lukaku con 6 milioni. Nelle ultime settimane si tratta il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero 77 del Napoli avrebbe chiesto 8 milioni per rinnovare, cifra fuori dalla portata dei partenopei. Ecco cosa scrive la rosea:

“Nell’ultimo faccia a faccia lo stallo non si era sbloccato: dopo il no estivo del Napoli al Psg che gli offriva undici milioni netti a stagione, l’agente di Kvara ha chiesto a De Laurentiis 8 milioni netti fino al 2029 per rinnovare. Cifra fuori mercato per il Napoli, che ha in Lukaku il giocatore più pagato, con 6 milioni più bonus. Ed è questo il tetto massimo che il club azzurro si è imposto anche per portare a termine questa trattativa col georgiano”.