Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: confermate le previsioni della vigilia!

Poco meno di un’ora e il Napoli riprenderà il suo cammino in campionato. L’imperativo è vincere per difendere il primo posto. Il calendario di ottobre lo permette e gli azzurri, sebbene Conte abbia frenato gli entusiasmi, devono almeno provarci. Intanto, sono uscite le formazioni ufficiali e le previsioni della vigilia sono praticamente tutte confermate, eccezion fatta per Colombo che non partirà titolare.

Conte dà spazio ai neoacquisti e c’è grande attesa per Billy Gilmour, il gioiellino scozzese cresciuto all’ombra di De Zerbi e che oggi sostituirà l’infortunato Lobotka. Ancora una volta Politano partirà dal primo minuto, Neres avrà un’occasione a partita in corso. Il brasiliano non sostituirà, però, il numero 21: dovrebbe infatti subentrare a Kvaratskhelia.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismaijli, Viti; Gyasi, Grassi, Fazzini, Anjorin, Pezzella; Esposito, Piccoli. All. D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.