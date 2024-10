Conte e Politano in conferenza stampa: “Primo tempo insufficiente, bene nella ripresa. Fase difensiva?…”

Al termine di Empoli-Napoli, match vinto dagli azzurri per 1-0, Antonio Conte e Matteo Politano si sono presentati in sala stampa per la conferenza post match. Ecco le dichiarazioni:

Queste le parole di mister CONTE: “La reazione che abbiamo avuto mi soddisfa. Ho cambiato qualcosa a livello tattico. Tra primo e secondo tempo abbiamo cambiato modo di attaccare. Nel primo tempo siamo stati spettatori e non mi è piaciuto, perché ho visto tanti errori e molto nervosismo. Non so se dipende dal fatto che dovevamo difendere la prima posizione, ma questo ci deve portare la giusta responsabilità, non nervosismo. Ci dobbiamo godere questo percorso e cercare di migliorare, non dobbiamo affrontare le partite con il peso di quello che fanno le altre. Dobbiamo pensare a noi stessi.

Se Pezzella rimaneva alto si creava una fase difensiva dove avevamo un difensore in più. Se per tanti giorni lavori su una situazione, deve cambiare che dobbiamo migliorare nel palleggio e nella costruzione, nei duelli e dobbiamo essere più incisivi.

Gilmour? Era la sua prima partita. Ha faticato un pò nel primo tempo a trovare le giuste misure, poi ha fatto meglio nella ripresa. E’ un ottimo calciatore e sono contento che sia con noi. Era la sua prima partita in un campo difficile. Considero positiva la prestazione di Gilmour.

Kvaratskhelia? Vale lo stesso giudizio che vale per tutti, non mi piace parlare del singolo. Nel primo tempo nessuno ha raggiunto la sufficienza. Nella ripresa tutti hanno performato sopra la sufficienza. Noi dobbiamo inziare a pensare non in modo provinciale. L’obiettivo, e la società lo sa, è gettare le basi e costruire una rosa che è stata smembrata. Quando ci sono questi cambiamenti, devi alzare il livello della rosa e se hai un mal di pancia, ti siedi in panchina e ti prendi una bella aspirina, così gioca un altro”.

Qui invece le dichiarazioni di POLITANO: “Conosciamo la forza del gruppo, ci sono giocatori forti e oggi l’abbiamo dimostrato con l’ingresso dei ragazzi dalla panchina. Hanno cambiato la partita, è successo altre volte e deve essere un punto di forza la rosa lunga con tanti giocatori di uguale livello. Siamo contenti di ciò che stiamo creando.

Mi sento bene fisicamente, sono contento di ciò che sto facendo e voglio dare sempre un contributo importante, il mister mi chiede spesso di abbassarmi in fase di non possesso, finché ce la faccio lo faccio il più possibile. Dovrò fare il meglio possibile, anche come gol e assist.

C’è tanto di mister Conte in questo Napoli, al 45′ si è fatto sentire e noi sapevamo di aver fatto un bruttissimo primo tempo: avevamo sbagliato quasi tutto, ci siamo riuniti nello spogliatoio e ha messo a posto diverse cose. Nella ripresa siamo entrati con un altro piglio. Penso di aver fatto una buona partita, nel primo tempo ho fatto qualche errore in fase difensiva su Pezzella ma poi con tutta la squadra abbiamo fatto una ripresa importante”.