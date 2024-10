CdS – Con l’Empoli titolare Caprile: c’è la data del ritorno di Meret

Durante la sfida contro la Juventus, Alex Meret si è infortunato. Il portiere sarebbe dovuto tornare nella sfida di oggi contro l’Empoli. Tempi molto prematuri probabilmente, oggi Caprile sarà di nuovo titolare. Il Corriere dello Sport fa sapere che l’ex Spal potrebbe ritornare contro il Lecce. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“E poi, di nuovo Caprile per il convalescente Meret: Alex sta smaltendo il suo guaio muscolare ma tornerà con il Lecce al Maradona, la prossima settimana, e in porta toccherà al collega per la quarta volta (più la Juve in corsa). Con emozione particolare: lui è un ex, sì, e anzi il famigerato 20 aprile scorso era proprio il guardiano dell’Empoli che fece a fette l’orgoglio già ferito del Napoli”.