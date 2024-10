L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul Napoli che bisogna aspettarci domani contro l’Empoli. Secondo il quotidiano in Toscana contro l’Empoli sarà un Napoli british, di quantità e qualità, proprio come piace a Conte. Sin dal mercato estivo è stato costruito un Napoli da Premier, con giocatori già pronti da, ambiziosi e motivati. Lukaku, McTominay e Gilmour hanno preferito il Napoli alle inglesi per lavorare agli ordini di mister Conte. Ad Empoli giocheranno tutti e tre titolari. All’esordio in campionato da titolare ci sarà Gilmour, ma Conte crede ciecamente in lui e basta questo per non sentirsi perso senza Lobotka che non saltava un match col Napoli dal 30 aprile 2022. Gilmour invece l’ultima da titolare l’ha giocata ad agosto col Brighton contro lo United e fu il dominatore della mediana. Dall’arrivo di loro tre il Napoli non ha più perso e fatto 5 vittorie ed un pareggio, subendo solo due reti.