L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul momento che vive Giovanni Di Lorenzo. Secondo il quotidiano è sotto gli occhi di tutti che Di Lorenzo sia rinato in pochi mesi. Gli incubi sono finiti e gli errori pure, ed ora sta tornando sia nel Napoli che in Nazionale quell’uomo padrone assoluto della fascia destra. Ha modificato la sua condizione psichica, tornando ad essere forte, senza più nessun pensiero relativo alla fuga da Napoli. Ha rafforzato i suoi principi di gioco e dopo un’estate travagliatissima, in quest’autunno si è ritrovato. Merito anche dei due suoi allenatori. Luciano Spalletti, che l’ha fatto giocare anche quando non era mentalmente al top ed Antonio Conte che sin da subito l’ha visto padrone della fascia destra e ancora capitano del nuovo corso azzurro. Di Lorenzo così si è lasciato tutto il passato alle spalle, accettando le critiche, ammettendo i propri errori ed è ripartito più forte, migliorando la sua forma, e tornando ad essere dinamico e generoso.