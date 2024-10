L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano negli ultimi mesi si è passato da un modello “Empoli”, quindi prendere giovani in rampa di lancio ad un modello “Conte”, prendendo giocatori da grandi club. Sarà forse cambiato il presidente, ma sicuramente grande merito di questa trasformazione è dovuto all’arrivo di Antonio Conte in panchina, che ha fatto crescere il parametro dell’ambizione. E gli acquisti fatti in estate lo dimostrano. Sono arrivati McTominay dal Manchester United, Lukaku dal Chelsea, Gilmour dal Brighton e Neres dal Benfica, senza dimenticare Buongiorno dal Torino. Ora il Napoli segue un modello non da squadra virtuosa, ma da grande club, dove chiunque respira aria di vittoria e trova alti livelli di ambizione.