L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per la sfida di domani contro l’Empoli. Secondo il quotidiano Conte ne dovrebbe cambiare due rispetto alle uscite precedenti. Davanti a Caprile dovrebbero giocare Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola, in vantaggio su Olivera, rientrato solo ieri dall’Uruguay. A centrocampo accanto ad Anguissa e McTominay ci sarà Gilmour, che sostituirà Lobotka, mentre in attacco solito trio con Politano, Lukaku e Kvaratskhelia, in vantaggio al momento su David Neres.