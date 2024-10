L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla conferenza stampa di ieri di Antonio Conte. Secondo il quotidiano mister Conte sta percependo un’esaltazione per lui ingiustificata dopo sole sette giornate. Così ieri il mister azzurro durante la conferenza stampa pre Empoli-Napoli ha gettato acqua su questo fuoco, nonostante i numeri siano dalla parte degli azzurri. E per evitare troppi voli pindarici si è trasformato in pompiere con berretto ed occhiali ed ovunque giri per la città ripete sempre la parola “Pazienza”. E dice anche che le vittorie si costruiscono nel tempo ed è responsabilità sua costruire un Napoli che ogni anno lotti per qualcosa di grande.