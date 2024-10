Sky – Le probabili formazioni di Empoli-Napoli, un dubbio per mister Conte

Alle ore 12.30 di domenica va in scena al Castellani la sfida tra l’Empoli di D’Aversa ed il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri rientrano dalla sosta ancora primi in classifica, ma hanno perso un pezzo fondamentale, con la sua Slovacchia si è infortunato Stanislav Lobotka. Come riportato da Sky sport al suo posto ci sarà Billy Gilmour al fianco del suo connazionale McTominay ed Anguissa. Dubbio importante per il mister azzurro, che non ha ancora decido chi giocherà sull’out di sinistra, considerando un Olivera rientrato affaticato dagli impegni con l’Uruguay, e la possibilità di far partire dal primo minuto uno tra Spinazzola e Mazzocchi. In attacco il tridente dovrebbe essere il solito, formato da Kvaratskhelia, Lukaku e Politano. Dall’altra parte i toscani hanno perso una sola partita fino a questo momento, quella prima della sosta contro la Lazio, ma sono la seconda miglior difesa del campionato, con soli 4 gol subiti. In avanti il tecnico ex Lecce e Parma schiera il solito duo formato da Esposito e Colombo. Queste le probabili formazioni:

Empoli – Vasquez; Goglichidze; Viti; Ismajili; Gyasi; Fazzini; Anjorin; Grassi; Pezzella; Colombo; Esposito

Napoli – Caprile; Di Lorenzo; Rrahmani; Buongiorno; Spinazzola; Gilmour; McTominay; Anguissa; Kvaratskhelia; Lukaku; Politano