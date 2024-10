TMW – Il Napoli tra gennaio e giugno prenderà un calciatore asiatico: due i nomi principali nel mirino del club

Il Napoli vuole espandere il proprio brand in tutto il mondo, e per farlo pensa di acquistare un calciatore che arrivi dall’Oriente, più precisamente dal Giappone o dalla Corea del Sud. La mossa di mercato a livello marketing sarebbe dovuta anche ad un processo di rafforzamento dell’organico a disposizione di Antonio Conte, proprio per questo motivo, come riporta Tuttomercatoweb, i nomi sul taccuino sono di altissimo livello. I principali nomi seguiti da Ds Manna e dal presidente Aurelio De Laurentiis sono quelli di Takefusa Kubo della Real Sociedad e Mitoma del Brighton. Al momento i due nomi hanno un costo molto elevato, e il loro arrivo dipende da una o due importanti cessioni, soprattutto quella di Victor Osimhen, ma da capire è anche il futuro di Kvicha Kvaratskhelia. Altri due nomi sul taccuino del club partenopeo sono quelli di Kang In Lee del Psg, che però difficilmente il club francese farà partire e Ko Itakura. Il difensore giapponese gioca in Germania e il Napoli lo segue da un paio di stagioni, potrebbe diventare l’innesto asiatico in entrata soprattutto per un costo più contenuto rispetto a quello degli altri tre.