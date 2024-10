Anche Mathias Olivera potrebbe essere valutato in vista del match di Empoli.

Ne ha parlato stamane Il Mattino, che ha riportato l’uscita dal campo di anzitempo del terzino uruguaiano contro l’Ecuador a causa di un fastidio muscolare. Le sue condizioni saranno esaminate al pari di Lobotka non appena rientrato a Napoli. Rimane dunque in dubbio la sua presenza in terra toscana domenica.