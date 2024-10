CorrSport – Lobotka OUT, tocca a Gilmour in quel di Empoli

Stanislav Lobotka ha riportato un infortunio con la sua Nazionale.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, toccherà a Gilmour ad Empoli in attesa di valutare le sue condizioni post Slovacchia: “Ciak, si Gilmour. All’improvviso Billy: regia rock a Empoli, domenica toccherà a lui dettare i ritmi del gioco alla squadra, considerando l’infortunio rimediato da Lobotka lunedì in Nations League nella partita vinta per 3-1 dalla nazionale slovacca di Calzona contro l’Azerbaigian a Baku. Lobo è rientrato ieri in Slovacchia e poi ha proseguito il programma di viaggio per Napoli, dove nelle prossime ore lo staff medico azzurro lo visiterà per stabilire l’entità del problema ai flessori della coscia sinistra”.