Giacomo Raspadori è stato uno dei migliori in campo nel match dell’Italia contro Israele, vinto 4-1 dagli azzurri in cui ha realizzato un assist. Le pagelle dei quotidiani sportivi hanno valutato con voti alti la sua partita. Il Corriere dello Sport gli dà 7. Si muove fra centrocampo e attacco, è ovunque: fa movimento, crea spazi, partecipa alla manovra, ispira e costruisce. La punizione del 2-0 è una pennellata d’autore. La Gazzetta dello Sport gli dà 7.5. Partita totale, un elastico che si tende abbassandosi e poi schizza sugli israeliani. Grandi aperture, la palla per il 2-0 è taglientissima. Tuttosport gli dà 6.5. Si muove tantissimo tra le linee e negli spazi risultando l’elemento chiave nella manovra azzurra perché non dà punti di riferimento. Sciupa un’occasione clamorosa, però resta sempre in partita.