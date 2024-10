Sky Sport, infortunio Lobotka: “Risentimento al flessore, domani gli accertamenti. Pronto Gilmour al suo posto”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport e inviato a Castel Volturno nei pressi dell’SSC Napoli Training Center, ha fatto il punto della situazione in casa Napoli riguardo l’entità dell’infortunio di Stanislav Lobotka.

“Il rischio è che contro l’Empoli Lobotka non ci sia perché ieri, in Azerbaijan con la sua Slovacchia, è uscito all’83’ con un fastidio al flessore. Da quello che ci risulta il problema è un risentimento al flessore, la cui entità del danno va valutata con gli accertamenti, previsti per oggi ma probabilmente rimandati a domani” le parole dell’inviato di Sky Sport.

Intanto stasera scende in campo il sostituto di Lobotka, ovvero Gilmour che sarà impegnato con la sua Scozia (insieme a McTominay) dove affronterà il Portogallo. Antonio Conte attende al più presto il suo ritorno e soprattutto in perfette condizioni.