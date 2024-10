Doppietta e show in nazionale per il capitano dell’Italia, Giovanni Di Lorenzo nel 4-1 degli azzurri contro Israele. I voti dei quotidiani sportivi sono altissimi per la sua prova. La Gazzetta dello Sport gli dà 8. Non segnava in azzurro da quasi due anni: ne fa due che segnano la gara. Anche un lancio d’oro a Retegui e a Gloukh non lascia nulla. Il Corriere dello Sport gli dà 7.5 Fregiato dei gradi di capitano lancia Retegui e poi Dimarco, sbaglia pochissimo sia in fase di copertura che di impostazione. Si regala la prima doppietta nazionale a suggellare finalmente una notte azzurra da top. Tuttosport gli dà 8. Realizza una doppietta che sa di rinascita dopo il disastroso Europeo. Lancio illuminante per Retegui che però non concretizza e realizza un gran gol di testa per il 2-0 e da capitano riprende anche qualche compagno un pò disattento.