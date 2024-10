L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sull’intricata questione del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano in casa Napoli tiene ancora banco la questione del rinnovo di Kvaratskhelia. L’incontro tra la società azzurra e l’agente del georgiano dovrebbe avvenire entro la fine di ottobre e potrebbe essere quello decisivo per l’intesa finale. Al momento, Kvaratskhelia ha un contratto con il Napoli fino al 2027 da 1.5 milioni di euro a stagione e le parti tratteranno per un rinnovo fino al 2029. Il Napoli ha offerto 5 milioni di euro all’anno più bonus, ma il suo procuratore temporeggia. Difficilmente, però, De Laurentiis andrà oltre questa offerta, anche perché il georgiano ha altri tre anni di contratto e non c’è fretta di rinnovare. L’entourage del giocatore spingerebbe per 8 milioni all’anno. Il club non vorrebbe superare i 6 totali, per questo l’agente del georgiano non è ancora convinto