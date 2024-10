L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Stanislav Lobokta. Secondo il quotidiano Lobotka si è fermato per un problema muscolare ad un flessore, accusato nel corso partita giocata ieri dalla Slovacchia contro l’Azerbaigian. Lobo è rimasto in campo fino all’83’, quando poi è stato costretto a chiedere il cambio: oggi rientrerà in Italia e sarà sottoposto agli accertamenti, ma dovrebbe saltare la trasferta di Empoli. Ogni valutazione, comunque, è rimandata all’esito degli esami strumentali a cui lo sottoporrà lo staff medico azzurro.