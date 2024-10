L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla settimana di allenamento che attende il Napoli in vista della trasferta di Empoli. Secondo il quotidiano oggi mister Conte ritroverà il gruppo e comincerà la settimana di allenamenti che porterà alla sfida contro l’Empoli. Lukaku scalpita, si è impegnato molto e dopo aver saltato nuovamente la nazionale va verso la migliore forma fisica. Ovviamente al centro dell’attacco ci sarà lui. Ovviamente è presto per pronosticare la formazione, bisognerà aspettare infatti il rientro di tutti i nazionali, però è possibile che ci siano dei cambi, come nel caso di Leonardo Spinazzola a sinistra. Da valutare anche poi le condizioni di Alex Meret.