Per il match di stasera in programma contro Israele valido per la Nations League, Luciano Spalletti ha scelto ben due azzurri tra i titolari.

Panchina per Buongiorno, mentre Di Lorenzo e Raspadori partiranno dal 1′. Ecco gli undici scelti dal CT: Vicario, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco, Raspadori, Retegui.