Il Mattino – Spalletti potrebbe decidere di schierare Raspadori contro Israele

Secondo Il Mattino, Luciano Spalletti sarebbe pronto a schierare titolare Giacomo Raspadori per la gara di Nations League contro Israele: “Spalletti vuole calare il Jack contro Israele. Il CT azzurro questa sera è pronto ad affidarsi anche a Giacomo Raspadori per il match contro Israele. L’attaccante del Napoli infatti con ogni probabilità verrà schierato titolare al fianco di Mateo Retegui, una delle certezze del gruppo azzurro, nel 3-5-2 disegnato da Spalletti. Una grossa chance per l’ex Sassuolo, considerato un vero e proprio jolly da Spalletti fin dai tempi di Napoli. Raspadori di fatto cercherà la seconda rete in questa Nations League, dopo quella segnata al Parco dei Principi nel match inaugurale vinto contro la Francia. L’Italia, adesso a quota 7 in classifica, vorrà difendere il primato proprio dall’assalto dei transalpini che questa sera sfideranno il Belgio nell’altro match del gruppo 2 della League A. Raspadori di conseguenza è alla ricerca della gloria, qualcosa che non ha ancora trovato in questo avvio stagionale con il Napoli. L’attaccante ha trovato pochissimo spazio nello scacchiere di Conte, un motivo che alimenta le voci su un possibile addio a gennaio. Jack però si è fatto trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa e un maggiore spazio con l’Italia, forse, potrebbe aprirgli nuovi orizzonti anche a Napoli“.