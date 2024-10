In questa domenica di sosta per le nazionali, Il Roma dedica al Napoli il taglio alto. “Anguissa-McTominay: il Napoli è al sicuro”, si legge nel titolo. Il centrocampo azzurro è il cuore del successo di Antonio Conte soprattutto per la presenza di Lobotka. “Raspadori titolare con Israele“, aggiunge il quotidiano nel catenaccio. L’Italia scenderà in campo domani sera al Bluenergy Stadium contro i mediorientali.