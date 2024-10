Oggi Cronache di Napoli scrive, in prima pagina, sugli azzurri: “Tre doppie sedute in pochi giorni, Lukaku e Neres tirati a lucido da Conte”. Il tecnico azzurro non si ferma, nemmeno con la squadra dimezzata dalle convocazioni in nazionale. “E Raspadori non trova ancora spazio”, aggiunge il quotidiano nell’occhiello.