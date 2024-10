Clamoroso Gazzetta: “Raspadori alla Juve? C’è la risposta di De Laurentiis”

Gennaio potrebbe essere un mese cruciale per il Napoli. Il club deve comunque valutare come sfoltire la rosa e, senza coppe, la linea sarà tracciata da eventuali infortuni e panchine. Tra i calciatori insoddisfatti in questi primi mesi c’è sicuramente Giovanni Simeone, ma neanche Giacomo Raspadori sta facendo salti di gioia. L’ex Sassuolo è comunque un oggetto del desiderio di molte squadre, un jolly imprevedibile che spesso fatica a sbocciare al Napoli.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce c’è soprattutto la Juventus. Thiago Motta cerca un attaccante che possa affiancare Dusan Vlahovic o sostituirlo. Cristiano Giuntoli si è aperto a diverse strade, non valuta soltanto Raspadori. Anche Beto, un suo pallino dai tempi del Napoli, è nella lista. Il partenopeo sembra essere però la priorità di ds e allenatore, che lo sognava a Bologna.

C’è comunque già il secco no di Aurelio De Laurentiis. E i motivi sono ben due: Raspadori non va via in prestito e, soprattutto, il presidente non ha intenzione di rinforzare una diretta concorrente.