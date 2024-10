Juan Jesus sui social: “Ci sono cose che mi hanno ferito, vi spiego”

Juan Jesus, difensore del Napoli, è stato al centro delle polemiche negli ultimi giorni dopo uno sfogo avvenuto sui social in seguito ad un tentato furto della sua auto. Queste le parole del brasiliano in una storia Instagram, che ritrae Napoli sullo sfondo: “Ogni mattina mi sveglio davanti a una vista mozzafiato, un ricordo costante della bellezza di questa città. Ci sono cose che mi hanno ferito, ma non verso i napoletani o la squadra. Il mio sfogo è stato quello di un uomo che ha tatuato il terzo scudetto del Napoli sulla pelle, che cresce qui i suoi figli e crede ancora in questo progetto, sostenuto dalla meravigliosa gente di Napoli che mi ha sempre accolto”.