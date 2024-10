L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli a gennaio potrebbe tornare sul mercato e regalare a Conte un esterno destro. Il tecnico in realtà non vorrebbe modificare gli equilibri ma se ci sarà l’opportunità gli azzurri non si tireranno indietro. Il nome in pole attualmente è quello di Jackson Tchatchoua, camerunese difensore 2001 del Verona. Gli scaligeri potrebbero cederlo per circa 12 milioni di euro ma il camerunense non è l’unico laterale nel mirino degli azzurri. Questo perché sotto osservazione c’è anche il 23enne dell’Eintracht Francoforte, Junior Dina Ebimbe. Sono Tutte ipotesi al momento ma è chiaro che Manna dovrà intervenire per completare l’organico in quella parte di campo.