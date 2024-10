L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita in vista della sessione invernale di calciomercato. Secondo il quotidiano Giovanni Simeone è stanco di trascorrere il terzo anno consecutivo in panchina. L’attaccante spinge per avere più spazio e vorrebbe trovare una nuova squadra per poter giocare titolare. Simeone ha ribadito di voler più spazio, lo ha detto al ds Manna, lo sa anche Conte, perciò vuole che si trovi una soluzione: c’è il Torino in Italia, ma anche la Liga ha mostrato interesse. De Laurentiis è legatissimo a questo ragazzo, però a gennaio aprirà al suo addio. Il Napoli per la sua cessione vorrebbe circa 15 milioni di euro.