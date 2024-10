L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla condizione di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano Lukaku sta spingendo forte per mettersi forma. L’attaccante belga vuole dimostrare di saper fare la differenza nel Napoli di Conte. Per questo il bomber azzurro sta svolgendo doppie sedute di allenamento ogni giorno per ritrovare il prima possibile la forma migliore. Una scelta personale, che dimostra come Lukaku sia focalizzato a pieno in questa nuova avventura. Il Napoli gli ha dato forse l’ultima grande occasione per imporsi nel grande calcio e il belga non vuole tradire la fiducia di club, tifosi, ma soprattutto di Conte. Da qualche settimana lavora in gruppo, ora ha solo bisogno di ritrovare brillantezza. Portare a spasso quei muscoli non è semplice, ma il belga comincia a sentirsi sempre più vicino al top della forma, per puntare in alto con il Napoli.