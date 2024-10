L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale di Matteo Politano. Secondo il quotidiano Politano è l‘equilibratore di questo Napoli, è un pò attaccante e un pò difensore, ed altre volte anche esterno a tutta fascia. Questo è diventato in pochi mesi l’esterno azzurro. Ora che ha 31 anni ed è nel pieno della carriera calcistica ha imparato a sacrificarsi in tutti questi ruoli ed ha fare di tutto per mettersi in mostra. Infatti vi è un dato che lo dimostra: Politano è il quinto giocatore azzurro per minutaggio, ma il primo tra gli attaccanti con 654 minuti e precede in questa lista Kvaratskhelia, a confermare la sua fondamentale importanza negli schemi di Conte.