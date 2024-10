L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Alex Meret. Secondo il quotidiano questa mattina ci sarà l’ultimo allenamento della settimana a Castelvolturno e poi in campo di nuovo martedì per preparare la sfida di domenica contro l’Empoli. Domani e lunedì saranno di riposo in attesa del rientro dei nazionali. I primi a tornare saranno Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori, l’ultimo dovrebbe essere Olivera impegnato nella notte tra martedì e mercoledì. Intanto Antonio Conte non ha ancora recuperato pienamente Alex Meret che si allena a parte. Il portiere spera di rientrare tra i convocati già a Empoli. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, attualmente dovrebbe ancora giocare Elia Caprile, contro la sua ex squadra con cui s’è messo in mostra l’anno scorso