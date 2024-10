Italia-Belgio – Le formazioni ufficiali della terza giornata di Nations League

A Roma va in scena la terza giornata della Nations League, sfida nella quale si affrontano l’Italia di mister Spalletti ed il Belgio di Domenico Tedesco. Per gli azzurri 2 vittorie in 2 gara, con la rimonta sulla Francia e i 3 punti guadagnati in casa di Israele, che la piazzano al primo posto in solitaria. Il ct azzurro Luciano Spalletti vuole continuare a seguire la cresta dell’onda delle prime due gare, e vincendo si porterebbe a 9 punti, con lo scontro diretto con la Francia da giocare nel corso della quinta giornata. Per il match il tecnico toscano decide di affidarsi all’ottimo momento di forma di Retegui, che nell’ultimo match di campionato contro il Genoa ha messo a segno una tripletta, con alle sue spalle Pellegrini. Dall’altra parte Romelu Lukaku non è voluto partire col Belgio per ritrovare la miglior forma con il Napoli, per questo la punta sarà Lois Openda, affiancato dall’atalantino De Ketelaere, Trossard, e Doku. Queste le formazioni ufficiali del match:

Italia – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui

Belgio – Casteels; De Cuyper; Faes; Debast; Theate; Tielemans; Mangala; De Keteleare; Trossard; Doku; Openda