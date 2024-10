I tifosi azzurri potranno sostenere il Napoli in trasferta con l’Empoli l’ONMS ha stabilito che la sfida non è a rischio

I tifosi del Napoli potranno nuovamente tornare a tifare e a sostenere gli azzurri in trasferta nella prossima sfida in campionato, ovvero quella del Castellani contro l’Empoli. L’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive (ONMS) ha stabilito che la gara in terra toscana non è a rischio. Questa decisione cambia quella che era stata presa per la sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium, in cui era stato vietato ai tifosi residenti a Napoli di entrare allo stadio per poter sostenere la squadra. Il Viminale dà possibilità di sostenere la squadra a tutti i tifosi che abitano a Napoli ma aspettando di capire per le decisioni riguardanti le prossime trasferte, come le due di Milano contro Milan ed Inter e quella contro il Torino.