Gazzetta – Gilmour e Neres: Conte li vede ma dovrà gestirli

Gilmour e Neres sono e saranno due pedine fondamentali del Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta: “E adesso, per sua stessa ammissione, soffre di mal di testa quando è costretto a scegliere l’undici da mandare in campo. Normale e comprensibile, perché Billy Gilmour e David Neres sarebbe titolari nel 90% delle squadre di Serie A. Due giocatori così, si fa fatica a tenerli fuori, ma quando hai Lobotka e Politano tornati sui livelli dell’anno dello scudetto, con un upgrade in personalità ed esperienza, beh, è più facile comprendere il perché siano costretti ad aspettare il loro momento. E a sfruttare le occasioni”.