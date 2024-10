L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano Conte si sta dimostrando un allenatore molto duttile e pragmatico, i risultati sono dalla sua parte. Il tecnico si è presentato in ritiro con il 3-5-2 per poi passare subito al 3-4-2-1, dove Kvaratskhelia e Politano si accentravano più verso il centro del campo. Verso la fine del mercato ha iniziato a lavorare alla difesa a 4 che poi ha adottato passando al 4-2-3-1, che ha avuto subito avuto riscontro positivo grazie all’inserimento di Scott McTominay. A gara in corso, poi, Antonio Conte ha utilizzato anche il 5-3-2 con McTominay che scala in mediana e Mazzocchi come quinto al posto di una punta. In avanti Lukaku affiancato da Kvaratskhelia, Politano, Ngonge, Raspadori o Neres.