L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante il Napoli di Antonio Conte. Secondo il quotidiano dalla partita contro la Juventus Conte ha declinato la difesa a 3 e optato per la difesa a 4. L’uomo decisivo in questo senso è stato Scott McTominay, che ha portato leadership e fisicità, accanto agli imprescindibili Lobotka ed Anguissa. Conte ha quindi inserito un centrocampista in più per togliere un esterno di centrocampo a simboleggiare che l’anno fuori dal giro, dopo l’esperienza al Tottenham gli è servita per aggiornarsi e migliorarsi. E poi sceglie il modo di giocare in base anche all’avversario che affronta. Dopo la debacle di Verona era pura utopia pensare il Napoli primo in classifica ad ottobre, questo potrebbe far tremare un pò gli avversari, perchè quando Conte è avanti è difficile stargli dietro. Il suo Napoli è solido, ma anche di difficile lettura in chiave tattica.