L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano l’impatto dell’attaccante belga dal suo arrivo al Napoli è stato importante. Nelle poche partite che ha giocato ha già messo a segno 3 reti e fornito 4 assist. Il belga è primo in una particolare classifica riguardante tutti gli attaccanti azzurri, infatti è primo per aver preso parte a più azioni da rete nelle sue prime cinque partite in campionato, da quando il campionato è tornato a 20 squadre. Precede in questa classifica gente come Cavani e Kvaratskhelia che sono secondi Higuain, Milik, Allan e Zalayeta che sono terzi, Osimhen e l’ultimo acquisto David Neres