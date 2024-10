Cds – Napoli, Conte è riuscito a creare una squadra moderna; solo appalusi per lui

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul lavoro fatto da Antonio Conte con il Napoli: “David Neres è un asso che Antonio Conte riesce a giocare sempre al momento giusto, ma nella batteria di esterni del Napoli c’è un uomo che in questa fase sta agevolando notevolmente la metamorfosi tattica intrapresa dal signor Antonio sin dalla trasferta a Torino con la Juventus: Matteo Politano. Lui, altro mancino di una serie di frecce a piede invertito che comprende anche Ngonge e che a sinistra vanta un signore di nome Kvara e poi il jolly Raspadori, è insieme con l’inesauribile McTominay la chiave che ha permesso di aprire le porte del 4-2-4. Un sistema di gioco fluido, secondo la lettera moderna, che a tratti è più un 4-2-2-2 e in fase difensiva invece è un 5-4-1 sin dalla sfida contro il Monza. E a recitare da quinto a destra è proprio Politano l’equilibratore: tre polmoni, forse anche quattro, chissà, e l’abilità e la costanza di giocare a tutta fascia. Fondamentale. Fatto sta che il Napoli, grazie al sacrificio dell’intero collettivo e di uomini diventati decisivi e tatticamente imprescindibili come Politano e McT, sta consentendo a Conte di presentare un Napoli ultra equilibrato, capace di attaccare con otto uomini secondo i principi del 4-2-4 e di difendere con una linea a cinque. La sintesi del pensiero del tecnico, l’evoluzione di un allenatore all’avanguardia capace di attingere dalla propria storia, dal bagaglio di una carriera, creando una squadra moderna secondo la sua tradizione. Un lavoro da applausi – e tanti, tantissimi – che in sette partite, anzi sei dal crollo di Verona con l’Hellas al Como, ha prodotto la rinascita di un gruppo, cinque vittorie e un pareggio con 2 gol incassati e 14 realizzati dal 25 agosto. E soprattutto il primo posto in classifica: per due settimane consecutive e alla seconda sosta“.