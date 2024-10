Repubblica – Lukaku rifiuta ancora la convocazione col Belgio: l’attaccante fissa gli obiettivi

Già a settembre Romelu Lukaku aveva detto no al Belgio. Con la seconda sosta, è arrivata un’altra rinuncia. L’ex Inter e Roma è stato chiaro: vuole lavorare per tornare presto ai suoi livelli. E, ora, Big Rom fissa gli obiettivi. La Repubblica ne parla nell’edizione odierna. “Big Rom lascerà le valigie sul letto e non farà nessun lungo viaggio”, si legge nelle colonne del quotidiano. “L’unico tragitto registrato sul gps dell’auto è quello verso il Training Center di Castel Volturno. Il Belgio può ancora attendere. Lukaku ha parlato col ct Domenico Tedesco e gli ha spiegato la situazione. L’obiettivo è tornare dominante, proprio come accaduto nel biennio con l’Inter. Lukaku è l’emblema della rivoluzione targata Conte, il leader assoluto dello spogliatoio”, conclude.