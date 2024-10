Il Roma dedica oggi al Napoli in prima pagina il taglio alto. “Il Napoli capolista fa sognare i tifosi” si legge nel titolo. Verso la sosta guardando tutti in alto: gli azzurri hanno battuto il Como venerdì e anche in caso di successo della Juventus resterebbero comunque al primo posto. Un risultato che ha spiazzato tutti, compreso Conte, che ora si gode una pausa più tranquilla tenendo comunque i piedi per terra.