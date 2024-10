CdM – Meret verso il recupero: si avvicina il suo rientro? Le ultime

Alex Meret è fuori dallo scorso 21 settembre. Durante la sfida a Torino contro la Juve, infatti, fu costretto a lasciare il campo anzitempo. Al suo posto è entrato Elia Caprile che ha potuto finalmente marcare il cartellino delle presenze in azzurro. L’ex Spal è alle prese con un infortunio muscolare e non ha potuto essere convocato in nazionale.

Dall’infermeria azzurra arrivano comunque buone notizie: il suo recupero procede veloce e la sosta non può che fargli bene. Il Corriere del Mezzogiorno fa sapere che Meret potrebbe tornare a disposizione già dopo la pausa, nella sfida contro l’Empoli, in programma domenica 20 ottobre alle 12.30 al Castellani. Scherzi del destino: l’infortunio è arrivato proprio nel momento in cui stava giocando meglio e dovrebbe tornare a disposizione nello stadio in cui, nella stagione 2021/2022, fece fuori il Napoli dalla corsa scudetto coi suoi errori in quel brutto 3-2 in rimonta dei toscani.