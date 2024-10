Romelu Lukaku è stato decisivo nella gara di campionato contro il Como, il bomber belga ha realizzato un gol e fornito due assist. Big Rom sta diventando sempre di più uomo squadra. Le pagelle dei quotidiani sportivi lo hanno valutato con voti molto alti. La Gazzetta dello Sport gli dà 7.5. Poco nel gioco, ma ogni pallone è decisivo: due assist, la palla a Olivera da cui nasce il rigore ed il gol dal dischetto. Il Corriere dello Sport gli dà 7.5. L’assist per McTominay, quello per Neres, il rigore. Gol e lavoro per la squadra: il manuale del centravanti di Conte. Tuttosport gli dà 8. Due assist e un gol: mai nessuno aveva avuto questo impatto nella storia del Napoli. E senza essere al 100%. Prima serve lo scozzese, poi segna il rigore del vantaggio e infine serve una palla da trequartista per il brasiliano ex Benfica.