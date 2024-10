Stanislav Lobotka ha disputato prestazione gigantesca nella gara di campionato contro il Como. Le pagelle dei quotidiani sportivi hanno valutato la sua prova con voti molto alti. Il Corriere dello Sport gli dà 8. Nel primo tempo un giocatore normale. Nel secondo tempo spaziale. Mostruoso a dirigere la squadra e a innescare ripartenze letali come nel caso del gol di Neres. Corre ovunque e pensa, non spreca mai un pallone e per finire vince 7 duelli su 7 e riconquista 8 possessi. La Gazzetta dello Sport gli dà invece 7.5. Per un tempo è sovrastato da Sergi Roberto e il Napoli soffre. Poi riprende la bacchetta in mano e dirige da maestro d’orchestra. Tuttosport gli dà 6.5. È la luce nel momento buio del Napoli. Primo tempo in affanno, nel secondo prende in mano la mediana e non sbaglia nulla.