Il Napoli ha vinto contro il Como e gli azzurri hanno consolidato il primato in vetta alla classifica. David Neres, autore del 3-1 è stato valutato con voti alti dai quotidiani sportivi. Il brasiliano si sta dimostrando un calciatore sempre pronto. Il Corriere dello Sport gli dà 7. Spacca di nuovo la partita: stavolta non è assist, ma gol dopo 6 minuti di gioco. Una freccia, micidiale nell’uno contro uno. Impatto tremendo. La Gazzetta dello Sport gli dà 6.5. Il simbolo della concorrenza nelle squadre di Conte. Entra per Kvaratskhelia e in un quarto d’ora segna un gol e ne sfiora un altro. Tuttosport gli dà 7. Quando gioca lascia il segno. Chiude una partita complicata con un mancino preciso ed aggiorna il suo bottino a 4 assist e 2 gol.