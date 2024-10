L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla vittoria del Napoli contro il Como. Secondo il quotidiano il Napoli sta disputando un grande campionato, gli azzurri sono in cima alla classifica dopo le prime sette giornate. La squadra di Conte sta iniziando a girare nel verso giusto. Sarà presto per discorsi sullo scudetto, ma con Conte mai dire mai. Il Napoli ha già la concentrazione ossessiva e appassionata del suo tecnico, gioca un calcio aggressivo, organizzato, cinico. E risolve situazioni che potevano complicarsi seriamente. Perché il Como aveva reagito alla grande al gol immediato di McTominay: aveva pareggiato con Strefezza e viaggiava con il vento in poppa. Poi il grave errore di Sergi Roberto, il rigore di Lukaku e l’inizio di un’altra partita, fino al 3-1 di Neres. Gli scudetti si vincono anche così. Conte sa come si fa.