Scott McTominay è stato autore di una fantastica partita nella gara vinta contro il Como. Il calciatore scozzese è stato valutato con voti altissimi dai quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport gli dà 7.5. Il primo gol in A dopo 26 secondi ad avvalorare la scelta tattica di sistemarlo al fianco di Lukaku. Macina chilometri su chilometri, vince una decina di duelli, porta pericoli in area e tanta, ma tanta fase difensiva. Energia pazzesca. La Gazzetta dello Sport gli dà 7. Sempre più chiave tattica del Napoli. Svolge bene il doppio ruolo di punta centrale e mezz’ala, infatti segna il gol dopo 25”. Il 4-2-4 nasce per lui. Tuttosport gli dà 7 Impatto incredibile sul campionato italiano. Trova il gol dopo 25’ secondi. Riempie l’area ed è il punto di riferimento per tenere la squadra alta.