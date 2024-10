L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita vinta per 3-1 dal Napoli contro il Como. Secondo il quotidiano il Napoli si conferma capolista battendo per 3-1 i lariani allenati da Cesc Fabregas. Gli azzurri vanno subito in vantaggio, poi soffrono e tremano, ma poi riemergono dalle sabbie mobili e conquistano i tre punti. E’ la quinta vittoria per gli uomini di mister Conte in questo campionato, la quarta in quattro partite disputate al Maradona. Scott McTominay la sblocca dopo appena 26 secondi, il Como reagisce e pareggia con Strefezza a fine primo tempo, ma poi nel secondo tempo gli azzurri cambiano marcia. Lobotka inizia a comandare in mezzo al campo, Lukaku segna e fa assist per Neres, McTominay è dominante in entrambe le fasi. Gli azzurri così azzannano il Como, a cui avevano concesso troppo possesso palla nel primo tempo, trascinati da un grandissimo Nico Paz. Decisiva la pressione degli uomini di Conte che nella ripresa sono famelici ed aggressivi, creando non pochi problemi al Como