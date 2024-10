VIDEO – Il Napoli presenta il nuovo kit pre gara con un video sul proprio Instagram: “A Never ending story”

Il Napoli presenta sul proprio sito Instagram il nuovo kit pre gara che verrà indossato dai calciatori. Gli azzurri con un bellissimo video hanno voluto mostrare lo storico magazziniere Tommaso Starace e le sue foto da giovane e un bambino che apre una scatola con all’interno le storiche maglie del club azzurro, di colore bianco, nero e azzurro, che vengono uniti per creare il kit. All’interno del video presentazione presenti Gilmour, Simeone e Buongiorno che indossano il kit sia in formato estivo che in formato invernale. Il video presentazione ufficiale: