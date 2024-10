Napoli-Como – Lo stadio Maradona sarà sold out, gli azzurri ringraziano i tifosi sul proprio sito ufficiale

Tra poco più di 1 ora va in scena l’anticipo della settima giornata di Serie A, con il Napoli che affronta il Como di Cesc Fabregas. I supporters azzurri hanno fatto sentire tutto l’appoggio alla squadra, infatti lo stadio Maradona sarà Sold Out. I partenopei sul proprio sito ufficiale hanno voluto ringraziare i 50 mila tifosi che saranno presenti al Maradona. Questo il comunicato: “Uno stadio colmo di amore: più di 50.000 presenze questa sera al Maradona per la sfida Napoli vs Como! Vi aspettiamo per sostenere insieme la Squadra!“.